2020-04-20T17:16:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Четверо пациентов из карантинного поселка Пангод выздоровели после COVID-19

Новых случаев коронавируса в очаге нет
Анна Полякова
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Четверо пациентов из карантинного поселка Ямала выздоровели после COVID-19 Фото: yanao.ruЧетверо пациентов из карантинного поселка Ямала выздоровели после COVID-19 Фото: yanao.ru
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Пангоды Надымского района, где сейчас действует карантин. Напомним, именно из этого населенного пункта Ямала больше всего пациентов с подтверждённым диагнозом новой коронавирусной инфекции. Новых случаев COVID-19 в очаге нет, сообщает оперативный штаб ЯНАО

Амбулаторно прошли лечение четверо жителей в возрасте от 25 до 45 лет. Коронавирусную инфекцию у них выявили во время обследования из-за контактов с ранее заболевшими. Жители переносили заболевание в легкой форме, поэтому лечились в домашних условиях под присмотром врачей в режиме строгой изоляции.

После двойных отрицательных тестов на коронавирус все четверо признаны здоровыми. Вместе с ними в Пангодах на сегодня 13 выздоровевших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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