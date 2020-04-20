2020-04-20T16:30:39+03:00
Общество

В Ноябрьске будут штрафовать за выход на лед

Поверхность водоемов под запретом с 15 апреля
Анна Полякова
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В Ноябрьске будут штрафовать за выход на лед Фото: 89.mchs.gov.ruВ Ноябрьске будут штрафовать за выход на лед Фото: 89.mchs.gov.ru
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В Ноябрьске на водоемах тает лед. С предупреждением к жителям города обратились местные власти. В администрации города сообщили, что уже с 15 апреля запрещен выход граждан и выезд транспорта на ледовую поверхность водоемов.

Одним порицанием нарушители могут и не обойтись. Предусмотрено наказание в виде предупреждения или штрафа в размере от 500 до 1500 руб. Также будет налагаться штраф от 1 до 30 тыс. руб на находящихся в береговой зоне лиц, которым предписано находиться дома по предписанию Роспотребнадзора.

Все водные объекты, а их регионе более 10, ежедневно патрулируют сотрудники управления гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации города, а также представители Ямалспаса.

Спасатели напоминают, что прочность льда можно проверить визуально: самый крепкий голубого цвета, прочность белого в два раза меньше, серый матово-белый или с желтоватым оттенком – ненадежен. Если температура воздуха выше ноля градусов держится более трех дней, то прочность льды снижается на 25 %.

ИСТОЧНИК KP.RU

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