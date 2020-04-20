2020-04-20T16:18:27+03:00
Общество

Ямальцы, потерявшие работу после 1 марта, получат максимум пособия

Дополнительная поддержка предусмотрена для семей с детьми
Анна Полякова
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Ямальцы, потерявшие работу после 1 марта, получат максимум пособия Фото: yanao.ruЯмальцы, потерявшие работу после 1 марта, получат максимум пособия Фото: yanao.ru
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Жители Ямала, оставшиеся без работы после 1 марта 2020 года, будут получать пособие по безработице в течение апреля, мая и июня в максимальном размере вне зависимости от среднего заработка по предыдущему месту работы.

Как уточнили в правительстве ЯНАО, в регионе пособие составляет 18 195 рублей. Дополнительная поддержка предусмотрена для семей с детьми. Так безработные ямальцы могут получить также доплату в размере трёх тысяч рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка в период апрель-июнь.

- Если в семье оба родителя признаны безработными, то дополнительная выплата за несовершеннолетних будет назначена одному из них, - сообщила директор департамента занятости населения Ямала Ольга Акинина.

Увеличенное пособие и доплату граждане будут получать с момента регистрации в качестве безработного в апреле, мае и июне. Тем, кто уже получит выплаты по старым правилам, будет произведён перерасчёт.

Согласно постановлению Правительства России, новые правила не касаются тех, кто был уволен за нарушение трудовой дисциплины или иные действия. Эти люди могут рассчитывать на минимальное пособие по безработице - 2 250 рублей.

В связи с введением режима повышенной готовности служба занятости населения перешла на дистанционный режим работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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