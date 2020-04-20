2020-04-20T15:53:22+03:00
Общество

В салехардской больнице для пациентов заработал бесплатный WI-FI

Зоны свободного доступа до 20 мая появятся в 106 лечебных учреждениях автономного округа
Анна Полякова
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В салехардской больнице для пациентов заработал бесплатный WI-FI Фото: yanao.ruВ салехардской больнице для пациентов заработал бесплатный WI-FI Фото: yanao.ru
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Для пациентов Салехардской окружной клинической больницы подключили бесплатный WI-FI. К 20 мая зоны беспроводного доступа к интернет скоро появятся в 106 лечебных учреждениях автономного округа.

С просьбой организовать в ОКБ общедоступную сеть к губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову обратился один из пациентов во время визита главы региона в медучреждение. В итоге было решено, что свободный WI-FI необходим и в других больницах.

- Всего установим более 700 роутеров – в стационарах и в поликлиниках. Подключаем наши больницы к интернету, прежде всего, для комфорта пациентов стационаров, - рассказал Дмитрий Артюхов

Беспроводной интернет доступен в том числе в инфекционном отделении, где сейчас проходят лечение ямальцы с диагнозом коронавирус.

Строительно-монтажные работы по установке точек бесплатного интернета завершены в 57 из них лечебных учреждениях. Это больницы Тарко-Сале, Салехарда, Аксарки, Муравленко, Губкинского, Красноселькупа, Тазовского, Яр-Сале, Харпа, Мужи. Частично закончился монтаж в Ноябрьске и Надыме, начаты работы в Лабытнанги.

К каждой точке доступа смогут одновременно подключиться до 300 человек без ограничения объема трафика на скорости до 100 Мбит/сек, сообщили в правительстве ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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