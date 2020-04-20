Мошенники лишили ноябрянку пяти миллионов рублей

20 Апр 2020 2020-04-20T15:42:08+03:00

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В Ноябрьске расследуют уголовное дело о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Речь идет о сумме 5 млн. 339 тысяч рублей. Жертвой обмана стала горожанка, которая поверила, что разговаривает по телефону с сотрудником банковского учреждения.

Аферист сообщил, что с её банковской карты осуществляется списание денежных средств. Он убедил доверчивую северянку, что нужно заблокировать действия злоумышленников и сохранить денежные средства, а для этого отправил ее к ближайшему банкомату. Женщина по указке неизвестного выполнила с картой ряд операций. В результате с ее карты были списаны деньги.

Наказанием за такое преступление может стать лишение свободы на срок до 10 лет. Полицейские устанавливают причастного к совершению мошенничества, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полиция ЯНАО обращается к жителям округа с просьбой не осуществлять никаких действий по установке программ на мобильный телефон под диктовку неизвестных лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU