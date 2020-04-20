Для ямальских таксистов отменили плату за лицензии на перевозку пассажиров

20 Апр 2020 2020-04-20T14:25:14+03:00

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На Ямале отменили плату за выдачу разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, а также переоформление и выдачу дубликата документа. Такое решение принято 17 апреля 2020 года Постановлением правительства ЯНАО. Одновременно общий порядок выдачи разрешения не изменился.

Мера направлена на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства. Перечень необходимых документов для получения документа также остался прежним.

Как сообщает правительство ЯНАО, сейчас в регионе зарегистрировано 862 действующих разрешения на перевозку пассажиров и багажа легковым такси.

В 2011 и 2012 годах в ЯНАО разрешения на перевозку пассажиров и багажа легковыми такси выдавались на безвозмездной основе. На этот же период приходилось и максимально большое количество выданных разрешений – 642 и 2410 соответственно. Начиная с 2013 года, с момента установления платы за выдачу разрешений, их количество стало снижаться.

С января 2013 года была установлена плата 2600 рублей, с апреля этого же года – 6000 рублей. Снижение платы до 250 рублей с января 2018 года позволило практически в два раза увеличить количество выданных разрешений по сравнению с 2017 годом.

ИСТОЧНИК KP.RU