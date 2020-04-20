На Ямале прогнозируется ранний ледоход

20 Апр 2020 2020-04-20T14:17:19+03:00

Изменить размер текста: A A

На Ямале в этом году из-за более теплой погоды прогнозируется ранний ледоход. Реки должны освободиться ото льда на 5-6 дней раньше средней многолетней нормы.

В связи с этим уже провели работы по ослаблению ледового покрытия реки Надым в местах возможных ледовых заторов - на 4-х участках в районе Старого Надыма. Проведено сквозное бурение 6000 лунок. С 20 апреля введен запрет выезда самоходных транспортных средств на ледовую поверхность водных объектов, а с 01 мая запрещается выход на ледовую поверхность людей. Напомним, что в прошлом году активный ледоход на реке Надым начался 22 мая.

За ледовой обстановкой и уровнем воды на реке Надым организовано круглосуточное наблюдение, сообщили в администрации Надымского района.

По информации Надымского филиала ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО», в случае подтопления проблемного участка автомобильной дороги в районе Старого Надыма проезд легкового автотранспорта будет возможен по строящейся объездной дороге.

ИСТОЧНИК KP.RU