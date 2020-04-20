2020-04-20T14:10:43+03:00
Общество

В Ноябрьске устроили облаву на пьяных водителей

За два часа проверили 800 автомобилистов
Анна Полякова
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В Ноябрьске устроили облаву на пьяных водителей Фото: Госавтоинспекция ЯмалаВ Ноябрьске устроили облаву на пьяных водителей Фото: Госавтоинспекция Ямала
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В Ноябрьске за два часа профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель» полицейскими проверено более 800 автомобилистов. Рейд прошел утром 20 апреля. Как сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО, на одного ноябрянина составлен административный материал за управление транспортом в состоянии опьянения. Решение о назначении наказания нарушителя вынесет суд.

В ведомстве отметили, что с начала года задержано более 70 водителей, севших пьяными за руль. Каждый 10 из них находился в состоянии наркотического опьянения. Из числа задержанных 16 ранее уже привлекались к административной ответственности за нетрезвое вождение, а значит, их ждет уже не административная, а уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы сроком до 2 лет.

Автоинспекторы продолжают призывать всех участников дорожного своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, возможно управляют автомобилем в нетрезвом состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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