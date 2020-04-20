2020-04-20T13:28:19+03:00
Происшествия

На Ямале от имени прокуратуры действуют мошенники

Аферисты предупреждают о проверке и предлагают приобрести различны товары
Анна Полякова
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На Ямале от имени прокуратуры действуют мошенники Фото: pixabay.comНа Ямале от имени прокуратуры действуют мошенники Фото: pixabay.com
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На территории ЯНАО участились случаи телефонного мошенничества от имени работников прокуратуры, сообщает региональное надзорное ведомство.

Неизвестные лица звонят по телефону и представляются должностными лицами прокуратуры. Аферисты предупреждают о проверке в учреждении и предлагают приобрести различны товары, оплаты услуг сотовой связи для проверяющих либо просят перевести денежные средства. Прокуратура официально заявляет, что подобные телефонные звонки являются действиями мошенников.

Реальные проверки прокуратура проводит на основании принятого решения с официальным уведомлением организации. В связи с эти требования о перечислении каких-либо денег или материальных ценностей в доход органов прокуратуры или ее работников являются незаконными.

Ведомство также обращает внимание, что при поступлении таких звонков и сообщений необходимо оперативно обратиться с заявлением в ближайшие отделы полиции или позвонить на телефонный номер дежурного прокурора – 8 (34922) 3-99-58.

ИСТОЧНИК KP.RU

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