2020-04-20T13:09:39+03:00
Общество

Для экспедиции по очистке Арктики выберут 35 добровольцев

Участники курсов эковолонтёров вышли на финишную прямую
Анна Полякова
Поделиться:
Для экспедиции по очистке Арктики выберут 35 добровольцев Фото: yanao.ruДля экспедиции по очистке Арктики выберут 35 добровольцев Фото: yanao.ru
Изменить размер текста:

В экологические экспедиции по очистке Арктики отправят 35 добровольцев. Их выберут по результатам обучения и индивидуального тестирования. Дистанционная образовательная программа завершается 26 апреля. Её организовала и проводит Межрегиональная общественная экосоциологическая организация «Зелёная Арктика».

Остальных участников программы общественная организация планирует привлекать в свои проекты как экоактивистов.

Напомним, в дистанционной образовательной программе «Зелёной Арктики», стартовавшей 24 марта, участвуют 140 молодых мужчин и женщин в возрасте от 20 до 40 лет из России, Казахстана, Кыргызстана, Израиля, Белоруссии, Болгарии, Армении и Польши. Более 60 человек регулярно посещают вебинары, выполняют задания, активно задают вопросы лекторам и экспертам курса.

- Общение оказалось настолько продуктивным, такое разнообразие тем на экологическую тематику поднималось в ходе вебинаров, что есть необходимость в создании общего чата для слушателей курса и преподавателей, где будет продолжен обмен знаниями и опытом, - рассказал председатель МОЭО «Зелёная Арктика» Евгений Рожковский.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мошенники лишили ноябрянку пяти миллионов рублей
Для ямальских таксистов отменили плату за лицензии на перевозку пассажиров
На Ямале прогнозируется ранний ледоход
В Ноябрьске устроили облаву на пьяных водителей
На Ямале от имени прокуратуры действуют мошенники
Для экспедиции по очистке Арктики выберут 35 добровольцев
В Пуровском районе мужчина облил сестру бензинов и поджег
У здания АО «Транснефть – Сибирь» в Тюмени поднята копия Знамени Победы
В Ноябрьск доставили еще 14 вахтовиков с подозрением на коронавирус
«Необычные дети Ноябрьска» одарили сотрудников скорой помощи
На Ямале дезинфицируют территории свободные от коронавируса
В Уренгое подготовили воздушные подушки к очередной навигации
На Ямале мусоровозчики бьют тревогу из-за неплатежей
Спасатели и росгвардейцы выходят в рейды на Ямале с проверкой самоизоляции