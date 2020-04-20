Для экспедиции по очистке Арктики выберут 35 добровольцев

20 Апр 2020 2020-04-20T13:09:39+03:00

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В экологические экспедиции по очистке Арктики отправят 35 добровольцев. Их выберут по результатам обучения и индивидуального тестирования. Дистанционная образовательная программа завершается 26 апреля. Её организовала и проводит Межрегиональная общественная экосоциологическая организация «Зелёная Арктика».

Остальных участников программы общественная организация планирует привлекать в свои проекты как экоактивистов.

Напомним, в дистанционной образовательной программе «Зелёной Арктики», стартовавшей 24 марта, участвуют 140 молодых мужчин и женщин в возрасте от 20 до 40 лет из России, Казахстана, Кыргызстана, Израиля, Белоруссии, Болгарии, Армении и Польши. Более 60 человек регулярно посещают вебинары, выполняют задания, активно задают вопросы лекторам и экспертам курса.

- Общение оказалось настолько продуктивным, такое разнообразие тем на экологическую тематику поднималось в ходе вебинаров, что есть необходимость в создании общего чата для слушателей курса и преподавателей, где будет продолжен обмен знаниями и опытом, - рассказал председатель МОЭО «Зелёная Арктика» Евгений Рожковский.

ИСТОЧНИК KP.RU