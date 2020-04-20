В Пуровском районе мужчина облил сестру бензинов и поджег

20 Апр 2020 2020-04-20T12:36:43+03:00

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В Пуровском районе мужчину подозревают в убийстве сестры. Он сам сообщил в полицию о гибели родного человека 18 апреля. Однако по его первой версии, он обнаружил свою сестру уже мертвой со следами термических ожогов во дворе дома.

Следственно-оперативная группа установила, что 19-летняя девушка скончалась около 5 часов утра действительно от воздействия открытого источника горения. В ходе допроса ее брат, несколько раз менял показания.

В конце концов, он признался, что накануне ночью они вместе во дворе дома, потом поссорились. Во время конфликта он облил сестру бензином, а затем прикурил сигарету рядом с женщиной. Произошло возгорание горючего вещества. Пытался ли он спасти после этого свою сестру – не сообщается.

Следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет установлена причина смерти девушки, пояснили в СУ СКР по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU