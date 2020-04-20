2020-04-20T12:25:06+03:00
Коронавирус Covid-19

В Ноябрьск доставили еще 14 вахтовиков с подозрением на коронавирус

На Чаяндинском месторождении начинается тотальное тестирование
Анна Полякова
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В Ноябрьск доставили еще 14 вахтовиков с подозрением на коронавирус Фото: noyabrsk-dobycha.gazprom.ruВ Ноябрьск доставили еще 14 вахтовиков с подозрением на коронавирус Фото: noyabrsk-dobycha.gazprom.ru
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В Ноябрьск доставили еще 14 вахтовиков с Чаяндинского месторождения Якутии с подозрением на коронавирус. После осмотра медиками в Ноябрьско Центральной городской больнице будет принято решение о дальнейшей стратегии и режиме лечения.

Одновременно в понедельник, 20 апреля, начинается 1тотальное тестирование на COVID-19 всех работников, находящихся на месторождении, в том числе сотрудников подрядных организаций. Как сообщили в пресс-службе «Газпром добыча Ноябрьск», биоматериалы будут направлены для исследования в лаборатории Москвы и Санкт-Петербурга.

Однако эвакуировать с месторождения планируется только тех работников, которым потребуется незамедлительная медпомощь, которую невозможно оказать на месторождении,

Все сотрудники, имеющие положительный тест, останутся на месторождении в условиях изоляции, которые для этого созданы. Работники с подтвержденным диагнозом, но не имеющие симптомов, будут отправлены на 14-дневный карантин, им будут проведены повторные тесты после прохождения карантина. Сотрудники с легким течением заболевания будут обеспечены медпомощью на территории месторождения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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