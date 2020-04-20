«Необычные дети Ноябрьска» одарили сотрудников скорой помощи

20 Апр 2020 2020-04-20T10:28:23+03:00

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«Необычные дети Ноябрьска» привезли подарки сотрудникам станции скорой помощи. Мамочки организации самостоятельно изготовили многоразовые маски, которыми поделились со службой 03, а детям сотрудников передали игрушки и куличи. Волонтеры «Мейкеры» в минувшие выходные привезли на станцию полные комплекты собственноручно изготовленных защитных экранов. Бригады уже примеряют снаряжение и будут пользоваться им по мере необходимости.

Сотрудники станции скорой медицинской помощи г. Ноябрьск выразили благодарность всем, кто в непростое время находит в себе силы не просто справляться с возникшими трудностями, но и помогать другим.

Ранее сообщалось, что сотрудников ССМП ароматным пловом и свежевыпеченными лепешкам угостили имам соборной мечети Ноябрьска Муххамад хазрат вместе с представителями мусульманского сообщества города.

ИСТОЧНИК KP.RU