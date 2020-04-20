На Ямале дезинфицируют территории свободные от коронавируса

20 Апр 2020 2020-04-20T10:17:36+03:00

Изменить размер текста: A A

В Пурпе Пуровского района начали дезинфицировать подъезды многоквартирных домов. В посёлке нет случаев заболевания коронавирусной инфекцией, однако управляющая компания всё же решила провести санобработку подъездов многоквартирников.

Такую необходимость объясняют повышением температура на улице, что может повлиять распространение вирусов. По рекомендации Роспотребнадзора места общего пользования дезинфицируют хлорсодержащими или спиртосодержащими средствами. Для обработки одного подъезда требуется двадцать минут.

- Опрыскиваем все подъезды, входные группы, с улицы, мусорные ящики, - рассказал гендиректор «УК Пурпе» Валерий Кройтор, - приобрели специализированный сильнодействующий раствор, можно сказать, яд для всяких бактериальных вирусов.

Обрабатывать многоквартирники будет раз в неделю. А входные двери, ручки и перила дезинфицируют ежедневно. Такие профилактические меры будут проводить не только в Пурпе, но и в Пурпе-1.

ИСТОЧНИК KP.RU