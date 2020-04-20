2020-04-20T10:10:52+03:00
Общество

В Уренгое подготовили воздушные подушки к очередной навигации

Скоро проблема переправы в период межсезонья для уренгойцев будет решена окончательно
Анна Полякова
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Пурречфлот подготовил воздушные подушки к очередной навигации Фото: puradm.ruПурречфлот подготовил воздушные подушки к очередной навигации Фото: puradm.ru
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В Уренгое готовятся к весеннему паводку. Когда пойдёт лёд, наплавной мост демонтируют, и уренгойцы будут добираться до другого берега Пура на воздушных подушках.

Перевозку людей в период весеннего и осеннего паводка берёт на себя компания «Пурречфлот», которое заключило контракт с администрацией посёлка.

Компания-перевозчик закончила ремонты судов на воздушных подушках, подобрала экипажи и закупила ГСМ, заключила договоры страхования. Для жителей посёлка проезд будет бесплатным, для всех остальных – 500 рублей в одну сторону. Провоз багажа свыше 20 кг – 100 рублей.

В администрации Пуровского района напомнили, что скоро проблема переправы в период межсезонья для уренгойцев будет решена окончательно. В конце года завершится строительство мостового перехода через реку Пур. Мост будет пущен в эксплуатацию с опережением графика, обещает АО «Мостострой – 11». Работы по его возведению идут круглосуточно, и строится он за счёт частных инвестиций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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