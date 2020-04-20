На Ямале мусоровозчики бьют тревогу из-за неплатежей

20 Апр 2020 2020-04-20T10:01:48+03:00

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Ямальцы стали хуже оплачивать услугу по обращению с ТКО. К середине мая у возчиков мусора не будет ресурсов для работы, если ситуация не изменится до конца апреля. Еще до пандемии и режима всеобщей самоизоляции из-за коронавируса у регоператора образовался убыток в 100 млн. рублей из-за недополученной выручки. Ситуация усугубилась в апреле, платежи населения и юридических лиц существенно упали.

Также многие компании прекратили работу, им счета не выставляются. При этом в условиях домашней изоляции значительно увеличилось потребление товаров. Количества отходов гораздо больше, чем запланировано в тарифе на вывоз ТКО.

Региональный мусорный оператор «Инновационные технологии» ведет переговоры с правительством региона об оказании финансовой помощи. По информации регоператора, спасти ситуацию может комплекс мер, который позволит избежать роста тарифа в 2021 году. В правительстве ЯНАО прорабатываются меры поддержки и недопущению негативного развития ситуации.

- Ни один из перевозчиков не отказывается от работы и не только не нарушил в этих условиях график вывоза отходов, но и при необходимости по нашему требованию увеличивает количество рейсов, - рассказал исполнительный директор «Инновационных технологий» Александр Прибылев.

Региональный оператор призывает всех жителей округа при первой же возможности оплатить текущие начисления и все долги за вывоз мусора. Запрет на начисления пени за просрочку оплаты коммунальных услуг не отменяет обязанности оплаты основного долга.

- Мы все ответственны за санитарно-эпидемиологическое состояние городов и поселений. Призываю не допустить антисанитарии около наших домов, - обратился к жителям округа Александр Прибылев.

ИСТОЧНИК KP.RU