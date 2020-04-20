20 Апр 2020 2020-04-20T09:47:08+03:00

Спасатели и росгвардейцы выходят в рейды на Ямале с проверкой самоизоляции Фото: yanao.ru

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На улицы Салехарда выходят в рейды работники противопожарной службы ЯНАО и «Ямалспаса» совместно с сотрудниками МЧС России и Росгвардии. Патрули проводят разъяснительную работу с гражданами, направленную на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19.

Сотрудники уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях. Так, за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения гражданам грозит предупреждение или штраф. Его сумма может достигать 30 тысяч рублей; должностным лицам - от 10 до 50 тысяч рублей; лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - от 30 до 50 тысяч рублей; юридическим лицам - от 100 до 300 тысяч рублей.

Как отмечает замдиректора противопожарной службы ЯНАО Герман Таранов, в целом население относится с пониманием к таким мероприятиям. Ямальцам рассказывают о том, что необходимо соблюдать режим самоизоляции и не покидать места жительства без крайней необходимости.

Патрулирование будет проводиться до окончания периода действия режима повышенной готовности на территории округа.

ИСТОЧНИК KP.RU