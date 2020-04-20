Пуровчанина поймали на краже дизтоплива с месторождения

20 Апр 2020 2020-04-20T08:58:06+03:00

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В Пуровском районе возбуждено уголовное дело по факту кражи дизельного топлива. О преступлении стало известно после сообщения от руководителя организации. Он рассказал в полиции, что с 14 марта по 5 апреля 2020 года на территории одного из месторождений с грузовой автомашины, принадлежащей предприятию, похищено более 400 литров дизельного топлива. Ущерб составил более 18 тыс. рублей.

Подозреваемого в хищении чужого имущества установили во время оперативно-розыскных мероприятий. Им оказался 50-летний работник предприятия, который сознался в содеянном. Однако вернуть похищенное дизтопливо предприятию не удалось. Злоумышленник успел перепродать его по более низкой цене неизвестному лицу, деньги потратил на себя.

С подозреваемого взяли подписку о невыезде, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU