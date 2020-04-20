2020-04-20T08:45:14+03:00
Общество

На Ямале сезонные трассы доступны только для полноприводных автомобилей

Открыты переправа через Обь и частично два зимника
Анна Полякова
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На Ямале сезонные трассы доступны только для полноприводных автомобилей Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАОНа Ямале сезонные трассы доступны только для полноприводных автомобилей Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО
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Грузоподъемность и проходимость сезонных трасс на Ямале снижается. Сегодня, 20 апреля, на зимние дороги пропускают только полноприводный транспорт, сообщает дорожная дирекция ЯНАО.

Ледовая переправа через Обь между городами Салехард и Лабытнанги теперь доступна только для полноприводного колесного транспорта массой до 20 тонн, для гусеничного - до 35 тонн.

Участок автозимника Лабытнанги — Мужи открыт для полноприводных машин от 3,5 до 30 тонн. Участок Мужи — Азовы — Теги закрыт.

По сезонной трассе Коротчаево – Красноселькуп разрешен проезд только для полноприводных транспортных средств: с 08.00 до 20:00 общей массой до 3,5 тонн; с 20:00 до 08.00 общей массой до 20 тонн.

Зимники Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале и Салехард – Надым закрыты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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