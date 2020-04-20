2020-04-20T07:54:41+03:00
Общество

Из-за нелетной погоды в Салехарде задерживаются авиарейсы

Такая погода в столице Ямала продержится до середины дня
Анна Полякова
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Из-за нелетной погоды в Салехарде задерживаются авиарейсыИз-за нелетной погоды в Салехарде задерживаются авиарейсыФото: Анна Полякова
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В Салехарде 20 апреля из-за непогоды задерживаются авиарейсы. В столице Ямала наблюдается дымка с видимость менее 10 километров. Периодически идет снег с дождем. В воздушной гавани сообщили, что из-за тумана рейсы в Тюмени и обратно отложены. Остальные пока выполняются по расписанию.

Вертолетные рейсы авиакомпании «Ямал» из Салехарда в Яр-Сале и Мужи в связи с непогодой также были задержаны.

По прогнозам метеорологов такая погода в Салехарде продержится до середины дня, потом потеплеет до +2 градусов, осадки прекратятся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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