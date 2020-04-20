2020-04-20T07:33:41+03:00
Общество

Школьный учитель в Ноябрьске печатает для медиков защитные экраны

Визоры он создает на 3D-принтере
Анна Полякова
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Школьный учитель в Ноябрьске печатает для медиков маски на 3D-принтере Фото: Администрация НоябрьскаШкольный учитель в Ноябрьске печатает для медиков маски на 3D-принтере Фото: Администрация Ноябрьска
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Медики Ноябрьска получат авторские защитные визоры, созданные в школе. Учебные заведения города подключились к изготовлению средств индивидуальной защиты для медицинских работников.

Так, например, учитель физики школы № 9 Денис Фаизов нашел актуальное сейчас применение 3D-принтеру. В качестве волонтерской помощи он решил поддержать врачей и медицинский персонал городской больницы в борьбе с коронавирусной инфекцией. Для обеспечения безопасных условий труда медиков педагог начал изготавливать визоры - защитные экраны для лица. На данный момент уже готово пять средств защиты.

На изготовление одного визора уходит около двух часов. Материал для 3D принтера имеется в наличии, поэтому останавливаться на достигнутом учитель не планирует. В понедельник первые маски он передаст в больницу.

Одновременно школы №№ 9, 12 и 13 уже изготовили более 100 бахил и 100 колпаков для ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики и борьбы со СПИД» в городе Ноябрьске. Сейчас для Центральной городской больницы здесь шьют одноразовые хирургические халаты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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