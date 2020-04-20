Житель Губкинского, обознавшись, помог деньгами мошеннику

20 Апр 2020 2020-04-20T07:18:38+03:00

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Житель Губкинского поделился деньгами с мошенником, веря, что помогает родственнице. Давно известная схема обмана снова с работала в пользу афериста. Ямалец лишился 14 тысяч рублей.

Когда понял, что стал жертвой мошенничества, обратился в полицию. 15 апреля она рассказал правоохранителям, что в социальной сети с профиля его родственницы пришло сообщение с просьбой одолжить денег. Мужчина перевел 14 тысяч рублей на указанный злоумышленником счет. Только после этого он перезвонил родственнице, которая пояснила, что ее страницу взломали и одолжить денег она не просила.

Уголовное дело возбудили по статье УК РФ «Мошенничество», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полицейские рекомендуют при получении сообщений с просьбами или предложениями о перечислении денег не поддаваться эмоциям. Сначала надо обязательно убедиться, кто именно направил данное сообщение и не выполнять финансовых операций прежде, чем лично не поговорите с ним.

ИСТОЧНИК KP.RU