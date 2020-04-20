Ямальский депутат шьет маски для медиков

20 Апр 2020 2020-04-20T06:30:22+03:00

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Депутат Заксобрания ЯНАО Елена Лаптандер сшила 100 масок для медиков Она передала их в Салехардскую окружную клиническую больницу. Народной избраннице помогали добровольные помощники. Депутат рассказала, что идею cшить многоразовые маски для врачей поддержала мама и друзья. Каждую прогладили и обработали антисептиком.

- Работали, понимая, как важна любая поддержка людям, которые принимают на себя удар из-за вспышки коронавируса. Медицинские работники заслуживают самых высоких слов благодарности и признания. Уверена, ямальские медики обеспечены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты, но, думаю, сейчас любая помощь будет кстати, – рассказала Елена Лаптандер.

Маски приняла заведующая поликлиникой Салехардской окружной клинической больницы Татьяна Маценко. Она от всего сердца поблагодарила за заботу и поддержку персонал лечебного учреждения в непростое для всех время. Депутат также вручила медикам торт, чтобы поднять настроение людям самой значимой сегодня профессии.

Фото: http://zsyanao.ru

ИСТОЧНИК KP.RU