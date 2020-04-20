20 Апр 2020 2020-04-20T05:16:38+03:00

Погода на Ямале 20 апреля: солнечно и без осадков Фото: Анна Полякова

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В понедельник, 20 апреля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде температура воздуха +2 градуса. Пасмурно, однако осадки не ожидаются. Ветер юго-западный 4 м/с.

В Ноябрьске +7 градусов. Ясная погода без осадков. Ветер юго-западный 5 м/с.

В Новом Уренгое +3 градуса, солнечно, без осадков. Юго-западный ветер 6 м/с.

В Надыме +4 градуса. Солнечно, осадки не ожидаются. Ветер юго-западный 7 м/с.

В Губкинском +4 градуса, солнечно, без осадков. Ветер юго-западный 5 м/с.

В Тарко-Сале +4 градуса, ясная погода, осадки не ожидаются. Ветер юго-западный 4 м/с.

В Муравленко +4 градуса, солнечно. День пройдет без осадков. Ветер юго-западный 6 м/с.

В Лабытнанги +1 градуса, пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный 3 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU