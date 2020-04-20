Погода на Ямале 20 апреля: солнечно и без осадков
В понедельник, 20 апреля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде температура воздуха +2 градуса. Пасмурно, однако осадки не ожидаются. Ветер юго-западный 4 м/с.
В Ноябрьске +7 градусов. Ясная погода без осадков. Ветер юго-западный 5 м/с.
В Новом Уренгое +3 градуса, солнечно, без осадков. Юго-западный ветер 6 м/с.
В Надыме +4 градуса. Солнечно, осадки не ожидаются. Ветер юго-западный 7 м/с.
В Губкинском +4 градуса, солнечно, без осадков. Ветер юго-западный 5 м/с.
В Тарко-Сале +4 градуса, ясная погода, осадки не ожидаются. Ветер юго-западный 4 м/с.
В Муравленко +4 градуса, солнечно. День пройдет без осадков. Ветер юго-западный 6 м/с.
В Лабытнанги +1 градуса, пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный 3 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU