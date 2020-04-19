19 Апр 2020 2020-04-19T16:45:54+03:00

Треть пожаров в Надымском районе произошла из-за неосторожного обращения с огнем. Фото с сайта администрации Надымского района

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За три первых месяца 2020 года в Надымском районе значительно увеличилось количество пожаров по причине неосторожного обращения с огнём.

Как сообщили в МЧС ЯНАО, в районе произошло шесть пожаров, два из которых случились в результате неосторожности при курении и три пожара по причине детской шалости.

Всего за три месяца текущего года на территории Надымского района произошло 18 пожаров, на которых никто не погиб, травмированных нет. Спасено на пожарах материальных ценностей на сумму свыше 700 тысяч рублей.

В жилых домах произошло пять пожаров. Зарегистрирован рост пожаров в неэксплуатируемых зданиях и сооружениях.

ИСТОЧНИК KP.RU