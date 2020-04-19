2020-04-19T16:45:54+03:00
Происшествия

Треть пожаров в Надымском районе произошла из-за неосторожного обращения с огнем

Три возгорания случились по вине детей
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Треть пожаров в Надымском районе произошла из-за неосторожного обращения с огнем. Фото с сайта администрации Надымского районаТреть пожаров в Надымском районе произошла из-за неосторожного обращения с огнем. Фото с сайта администрации Надымского района
Изменить размер текста:

За три первых месяца 2020 года в Надымском районе значительно увеличилось количество пожаров по причине неосторожного обращения с огнём.

Как сообщили в МЧС ЯНАО, в районе произошло шесть пожаров, два из которых случились в результате неосторожности при курении и три пожара по причине детской шалости.

Всего за три месяца текущего года на территории Надымского района произошло 18 пожаров, на которых никто не погиб, травмированных нет. Спасено на пожарах материальных ценностей на сумму свыше 700 тысяч рублей.

В жилых домах произошло пять пожаров. Зарегистрирован рост пожаров в неэксплуатируемых зданиях и сооружениях.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Треть пожаров в Надымском районе произошла из-за неосторожного обращения с огнем
На Ямале стартовала вторая смена лагеря "На Крайнем Сервере"
Число заболевших коронавирусом на Ямале на 19 апреля 2020 года увеличилось на 10 человек
Житель города Губкинский перевел деньги сестре-мошеннице
Погода на Ямале 19 апреля: сильный ветер и дожди
Салехардская окружная больница перенаправит экстренных пациентов в больницу Лабытнанги и Аксарки
Ямальским предпринимателям рассказали о конкретных мерах поддержки
Число заболевших коронавирусом на Ямале 18 апреля увеличилось на пять человек
Спасатели проверили надымские храмы на безопасность
Погода на Ямале 18 апреля: сильный ветер и дожди
Число заболевших коронавирусом на Ямале на 18 апреля 2020 года составило 101 человек
В Тазовском районе проверяют, как дети соблюдают режим самоизоляции
В Лабытнанги пытались скрыть избиение 14-летней школьницы