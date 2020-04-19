19 Апр 2020 2020-04-19T14:58:00+03:00

На Ямале стартовала вторая смена лагеря "На Крайнем Сервере" Фото: pixabay.com

Участие в смене могут принять дети и подростки округа от 12 до 17 лет

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Первая смена онлайн-лагеря показала свою острую востребованность, количество желающих превысило ожидания. Вторая смена, запущенная 19 апреля, поможет детям и подросткам полезно и интересно провести время в период карантинных мероприятий, найти новых друзей на проверенных интернет-ресурсах.

По информации департамента молодежной политики и туризма Ямало-Ненецкого автономного округа совместно с Содружеством вожатых Ямала, работа лагеря прохдит в режиме онлайн. Смена продлится до 25 апреля.

Организаторами смены предусмотрена онлайн - программа для школьников, находящихся на дистанционном обучении. Подростков ждут мастер-классы, лекции, интерактивные мероприятия творческой, развлекательной и интеллектуальной направленности, групповая рефлексия и многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU