2020-04-19T11:47:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 19 апреля 2020 года увеличилось на 10 человек

Больше всего новых случаев выявили в Салехарде
Алена Кульмухаметова
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Число заболевших коронавирусом на Ямале на 19 апреля 2020 года увеличилось на 10 человекЧисло заболевших коронавирусом на Ямале на 19 апреля 2020 года увеличилось на 10 человекФото: pixabay.com
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В Ямало-Ненецком автономном округе на 19 апреля число больных коронавирусной инфекцией выросло до 116 человек.

По данным оперативного штаба, в Салехарде шесть новых случаев приходятся на контактных с ранее заболевшими. В Ханымее Пуровского района выявлены три новых случая у контактных с ранее заболевшими. Жители госпитализированы в инфекционное отделение Ноябрьской ЦГБ, ранее они и их ближайшие контактные находились на самоизоляции. Один случай подтвержден в Ноябрьске у контактного с ранее заболевшим из Пуровского района. Житель находится на карантине, под присмотром медиков, инфекция протекает бессимптомно.

На сегодня в стационарах лечение проходят 65 пациентов. В легкой форме или бессимптомно коронавирусная инфекция протекает у 34 заболевших. Пять пациентов находятся в тяжелом состоянии, все на ИВЛ. Состояние большинства пациентов, лечащихся в стационаре, врачи расценивают, как удовлетворительное или средней тяжести.

Кроме того, за минувшие сутки выявлено 19 новых случаев внебольничных пневмоний. Из них одна протекает на фоне коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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