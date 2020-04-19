Число заболевших коронавирусом на Ямале на 19 апреля 2020 года увеличилось на 10 человек
В Ямало-Ненецком автономном округе на 19 апреля число больных коронавирусной инфекцией выросло до 116 человек.
По данным оперативного штаба, в Салехарде шесть новых случаев приходятся на контактных с ранее заболевшими. В Ханымее Пуровского района выявлены три новых случая у контактных с ранее заболевшими. Жители госпитализированы в инфекционное отделение Ноябрьской ЦГБ, ранее они и их ближайшие контактные находились на самоизоляции. Один случай подтвержден в Ноябрьске у контактного с ранее заболевшим из Пуровского района. Житель находится на карантине, под присмотром медиков, инфекция протекает бессимптомно.
На сегодня в стационарах лечение проходят 65 пациентов. В легкой форме или бессимптомно коронавирусная инфекция протекает у 34 заболевших. Пять пациентов находятся в тяжелом состоянии, все на ИВЛ. Состояние большинства пациентов, лечащихся в стационаре, врачи расценивают, как удовлетворительное или средней тяжести.
Кроме того, за минувшие сутки выявлено 19 новых случаев внебольничных пневмоний. Из них одна протекает на фоне коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU