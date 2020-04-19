Житель города Губкинский перевел деньги сестре-мошеннице
Всего один звонок сестре мог изменить ситуацию, и житель города Губкинский не лишился бы денег. Но мужчина решил совершить перевод, поверив сообщению из соцсети.
По данным УМВД ЯНАО, в полицию обратился житель города Губкинский с заявлением о мошенничестве. Мужчина пояснил, что неизвестный завладел принадлежащими ему 14 тыс. рублями.
Выяснилось, что ямальцу в социальной сети с профиля его родственницы пришло сообщение с просьбой одолжить денег. Заявитель молча перевел на указанный злоумышленником счет деньги. После чего перезвонил родственнице, которая пояснила, что ее страницу взломали и одолжить денег она не просила.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
ИСТОЧНИК KP.RU