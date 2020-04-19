2020-04-19T09:39:20+03:00
Происшествия

Житель города Губкинский перевел деньги сестре-мошеннице

Родственница даже и не подозревала о долге
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Житель города Губкинский перевел деньги сестре-мошенницеЖитель города Губкинский перевел деньги сестре-мошенницеФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Всего один звонок сестре мог изменить ситуацию, и житель города Губкинский не лишился бы денег. Но мужчина решил совершить перевод, поверив сообщению из соцсети.

По данным УМВД ЯНАО, в полицию обратился житель города Губкинский с заявлением о мошенничестве. Мужчина пояснил, что неизвестный завладел принадлежащими ему 14 тыс. рублями.

Выяснилось, что ямальцу в социальной сети с профиля его родственницы пришло сообщение с просьбой одолжить денег. Заявитель молча перевел на указанный злоумышленником счет деньги. После чего перезвонил родственнице, которая пояснила, что ее страницу взломали и одолжить денег она не просила.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24