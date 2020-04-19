Погода на Ямале 19 апреля: сильный ветер и дожди

19 Апр 2020 2020-04-19T07:05:44+03:00

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В воскресенье 19 апреля на Ямале облачная с прояснениями погода. Небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 6-9 метров в секунду, в отдельных районах порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +3, +8 градусов, местами до +13 градусов.

В Салехарде облачно и осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер переменных направлений 3-9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 0, +2 градусов.

В Ноябрьске облачно, вечером дожди. Ветер южный 5-12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +4, +6 градусов.

В Новом Уренгое переменная облачность, небольшой дождь. Ветер южный 8-16 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +3, +4 градусов.

В Тарко-Сале переменная облачность, дождь. Ветер южный 8-17 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +5, +6 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU