2020-04-18T15:53:38+03:00
Общество

Ямальским предпринимателям рассказали о конкретных мерах поддержки

Округ максимально снизил налоги
Алена Кульмухаметова
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Ямальским предпринимателям рассказали о конкретных мерах поддержки. Фото с сайта правительства ЯНАОЯмальским предпринимателям рассказали о конкретных мерах поддержки. Фото с сайта правительства ЯНАО
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Заместитель губернатора Ямала Александр Калинин провел прямой эфир в Инстаграм с предпринимателями округа. Он рассказал о мерах поддержки малого и среднего бизнеса, пострадавшего из-за распространения коронавирусной инфекции.

По его словам, чтобы поддержать бизнес, в округе приняты два пакета мер. Они затрагивают наиболее пострадавшие сферы: общепит, социальное предпринимательство, бытовые услуги, гостиницы, перевозки, строительство, торговлю и другие.

На Ямале для бизнеса максимально снижены налоги. На федеральном уровне предоставлены отсрочки по налогам как региональным, так и федеральным. Предоставлена отсрочка по арендной плате для пострадавших отраслей. Банки готовы реструктурировать задолженность с отсрочкой по телу долга и процентам. Ресурсоснабжающие организации готовы идти навстречу - по заявлению они не будут начислять пени и штрафы.

Кроме того, для предпринимателей предусмотрены точечные меры поддержки. Социально ориентированный бизнес – частные детские сады, организации дополнительного образования, фитнес-центры и другие могут получить компенсацию расходов до 200 тысяч рублей. Для индивидуальных предпринимателей, которые работают в сфере бытовых услуг, предусмотрена единовременная выплата в 30 тысяч рублей.

Сегодня от социального бизнеса поступила 81 заявка, 29 предпринимателей уже получили выплаты. От индивидуальных предпринимателей поступило 935 заявок, 100 из них уже поддержано – средства им перечислены.

Подробная информация о мерах поддержки предпринимателей собрана на сайте сохранибизнес89.рф. Там же можно дистанционно подать заявки на предоставление помощи. Кроме того, предприниматели могут обратиться на горячую линию: 8 800 350 00 89.

ИСТОЧНИК KP.RU

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