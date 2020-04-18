2020-04-18T08:44:13+03:00
Общество

Спасатели проверили надымские храмы на безопасность

Ямальцам на Пасху придется остаться дома
Алена Кульмухаметова
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Спасатели проверили надымские храмы на безопасность. Фото с сайта МЧС ЯНАОСпасатели проверили надымские храмы на безопасность. Фото с сайта МЧС ЯНАО
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Один из главных православных праздников – Пасха, пройдет с ограничениями. Верующим придется молиться дома. Посещать храмы нельзя. При этом богослужения в них продолжаются.

По данным МЧС ЯНАО, в храмах Надыма запланировано проведение традиционной пасхальной службы, в том числе и крестного хода, а также освящение яиц, пасок, куличей и другой снеди.

В преддверии праздника сотрудники отряда противопожарной службы ЯНАО по Надымскому району провели профилактические обследования в храме в честь святителя Николая Чудотворца, в храме-часовне в честь святого благоверного князя Александра Невского и в храме в честь Рождества Христова (поселок Пангоды).

Инспекторы по пожарному надзору внимательно осмотрели помещения, эвакуационные пути и выходы, проверили наличие и исправность первичных средств пожаротушения, а также провели с церковными служителями инструктажи о мерах пожарной безопасности и порядке действий при обнаружении пожара. Нарушений не выявлено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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