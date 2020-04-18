18 Апр 2020 2020-04-18T06:59:59+03:00

Погода на Ямале 18 апреля: сильный ветер и дожди. Фото из группы "Надым" во "ВКонтакте"

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В субботу 18 апреля на Ямале облачно с прояснениями, местами небольшие, по западу умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-восточный, восточный 7-12 метров в секунду, в отдельных районах порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +3, +8 градусов, местами до +15 градусов.

В Салехарде пасмурно и без осадков. Ветер переменный направлений 1-4 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +1, +2 градуса.

В Ноябрьске облачно и дожди. Ветер южный, юго-восточный 7-14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +7, +5 градусов.

В Новом Уренгое пасмурно и небольшой дождь. Сильный ветер южный направлений 11-16 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +2, +4 градусов.

В Тарко-Сале пасмурно, небольшой дождь. Ветер юго-восточного направления 10-17 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +5, +6 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU