17 Апр 2020 2020-04-17T23:00:06+03:00

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 18 апреля 2020 года составило 101 человек Фото: pixabay.com

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом на Ямале на 18 апреля 2020 года

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Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом на Ямале на 18 апреля 2020 года. Количество ямальцев с подтвержденным диагнозом увеличилось на 6 и составляет 101 человек.

Четыре случая выявлены в Салехарде. Один из них - у пациентки окружной больницы после обязательного тестирования всех госпитализированных. Также вирус подтвержден у двоих работников месторождения в Ямальском районе, попавших в Новоуренгойскую ЦГБ ранее.

34 ямальца инфекция протекает в легкой форме или бессимптомно - они лечатся дома. 61 человек - в условиях стационара. Состояние большинства госпитализированных - удовлетворительное или средней тяжести. Три пациента - в тяжелом состоянии, двоим из них требуется ИВЛ.

Семеро пациентов полностью выздоровели. Среди них - один из самых первых ямальцев, у которого был выявлен с COVID-19. Мужчина был в тяжелом состоянии, ему требовалась поддержка ИВЛ.

Также выздоровели шесть жителей посёлка Пангоды. Трое женщин и трое мужчин в возрасте от 25 лет до 41 года лечились амбулаторно. До этого 14 апреля из лечебных учреждений выписали пять выздоровевших ямальцев.

ИСТОЧНИК KP.RU