В Тазовском районе проверяют, как дети соблюдают режим самоизоляции

17 Апр 2020 2020-04-17T16:28:33+03:00

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В Тазовском районе с 6 апреля комиссия по делам несовершеннолетних ежедневно проводит осмотр улиц, дворов и детских площадок на предмет соблюдения режима самоизоляции. Такие рейды проводятся во всех поселениях района. Об этом рассказала начальник отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних Наталья Питасова.

- Когда мы встречаем детей, которые вышли на улицу без крайней необходимости, мы проводим с ними профилактическую беседу. Как показывает практика, ее становится достаточно, повторных случаев одними и теми же детьми не зафиксировано, - рассказала она.

Все нарушения режима самоизоляции несовершеннолетними фиксируются, при повторных случаях составляются протоколы на родителей или законных представителей с привлечением их к административной ответственности в виде штрафа.

Также специалисты комиссии по делам несовершеннолетних проверяют соблюдение всех требований несовершеннолетними и семьями, состоящими на учёте, на дому. С 6 апреля они посетили 65 семей и детей. Напомним, в регионе, как и во всей стране, до 30 апреля действует режим самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU