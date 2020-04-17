В Лабытнанги пытались скрыть избиение 14-летней школьницы

17 Апр 2020 2020-04-17T15:59:26+03:00

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В Лабытнанги выявили ранее укрытое от учета преступление, совершенное в отношении несовершеннолетней. Девочку жестоко избивала собственная мать. Выяснилось, что 36-летняя женщина истязала дочь из личной неприязни.

Оказалось, что мать применяла такие способы воздействия на ребенка не единожды. Она и ранее привлекалась к административной ответственности за побои. Таким образом, в ее действиях имелись признаки преступления, поскольку побои наносились лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние, пояснили в прокуратуре ЯНАО.

Тем не менее, преступление было укрыто от учета сотрудниками службы участковых уполномоченных ОМВД России по г. Лабытнанги. Было принято незаконное решение о передаче сообщения в суд. В результате по требованию прокуратуры возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU