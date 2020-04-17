2020-04-17T15:34:31+03:00
Происшествия

В Новом Уренгое задержали рецидивиста с наркотиками

За 1,41 граммов "синтетики" ему грозит 10 лет лишения свободы
Анна Полякова
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В Новом Уренгое задержали рецидивиста с наркотиками Фото: 89.мвд.рфВ Новом Уренгое задержали рецидивиста с наркотиками Фото: 89.мвд.рф
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Полицейские Нового Уренгоя пресекли незаконный оборот наркотиков в городе. Они задержали рецидивиста во время оперативно-розыскных мероприятий 7 апреля.

35-летний мужчина, которого взяли в подъезде дома уже был ранее судим за аналогичное преступление. При досмотре у него обнаружен полимерный пакет с порошкообразным веществом.

Эксперты подтвердили, что изъятое вещество - наркотическое средство синтетического происхождения массой 1,41 граммов. Злоумышленник уверял полицейских, что «синтетику» приобрел для личного потребления.

Уголовное дело возбудили по статье УК РФ «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере». Наказанием может стать лишение свободы сроком до 10 лет. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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