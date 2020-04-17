В Новом Уренгое задержали рецидивиста с наркотиками
Полицейские Нового Уренгоя пресекли незаконный оборот наркотиков в городе. Они задержали рецидивиста во время оперативно-розыскных мероприятий 7 апреля.
35-летний мужчина, которого взяли в подъезде дома уже был ранее судим за аналогичное преступление. При досмотре у него обнаружен полимерный пакет с порошкообразным веществом.
Эксперты подтвердили, что изъятое вещество - наркотическое средство синтетического происхождения массой 1,41 граммов. Злоумышленник уверял полицейских, что «синтетику» приобрел для личного потребления.
Уголовное дело возбудили по статье УК РФ «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере». Наказанием может стать лишение свободы сроком до 10 лет. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
ИСТОЧНИК KP.RU