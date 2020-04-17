Эксперты считают закономерным лидерство Ямала по числу случаев COVID-19 в УрФО

17 Апр 2020 2020-04-17T14:58:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Эксперты объяснили лидерство Ямала в УрФО по числу случаев COVID-19. Автономный округ занял первое место среди уральских регионов по числу заболевших коронавирусом на 100 тыс. человек. Сегодня, 17 апреля, зарегистрирован уже 101 положительный результат.

В ЯНАО на 16 апреля было зарегистрировано 17,44 случая на 100 тыс. человек. На втором месте оказался ХМАО (6,56 случая на 100 тыс.), на третьем — Тюменская область (2,98 случая на 100 тыс.). Далее идут Свердловская (2,57 на 100 тыс.), Челябинская (1,53 на 100 тыс.) и Курганская области (1,32 случая на 100 тыс. населения). При этом эксперты уверены, что не стоит с опаской относиться к этим цифрам.

Главврач Ямальского центра медицинской профилактики Сергей Токарев подчеркивает, что к росту числа выявленных случаев в ЯНАО привело большое количество проведенных тестов на коронавирус.

- Если мы сейчас поедем в Курган и начнем тестировать там, работать так, как мы работаем на Ямале, я абсолютно уверен, что показатель у них вырастет, — рассказал Сергей Токарев.

Как ранее писала «Комсомольская правда – Ямал», меры, которые принимает регион по выявлению и профилактике коронавируса, работают. Так, например, практически не заражаются дети и пожилые люди, заболевают те, кто вынужден выходить из дома.

- Ежедневно эксперты тестируют тех, кто прибывает из-за рубежа, медработников, контактных, всех пациентов с пневмонией и пожилых людей с симптомами ОРВИ, сейчас стали тестировать въезжающих в регион вахтовиков, — сообщил главрач Ямальского центра.

Гендиректор центра социального проектирования «Платформа» Алексей Фирсов в причине высокого числа случаев коронавируса в ЯНАО видит не только большое количество исследований, но и суровые климатические условия, а также достаточно разреженное население, передает Муксун. FM.

- Еще один фактор — большое число исследований со стороны бизнеса, который подключается к властям и тоже начинает выявлять и контролировать распространение заболевания. В промышленных городах, там, где нефтегазовый сектор, более четко налажен контроль за COVID-19, — прокомментировал социолог.

ИСТОЧНИК KP.RU