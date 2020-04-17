В школьных столовых Ноябрьска готовят новую партию продуктовых наборов
В школьных столовых Ноябрьска идёт активная подготовка ко второй волне кампании по выдаче продуктовых наборов. 21 апреля начинается выдача продуктовых наборов на следующие 10 учебных дней. С заботой о детях работники комбината общественного питания формируют наборы, педагоги-волонтеры готовятся к их доставке.
Выдача будет производиться по графику, который доведут до каждого родителя через родительские чаты.
Фото: Администрация Ноябрьска
Департамент образования просит, в случае невозможности получения набора в школе, проинформировать об этом классного руководителя.
Напомним, продуктовые наборы готовят для учеников, получающих бесплатное питание в школах. Перечень продуктов составлен согласно рекомендациям СанПиН. В него вошло всё самое необходимое, чтобы родители дома смогли приготовить полноценный горячий обед своим детям: крупы, мясные консервы, хлеб, масло сливочное и растительное, овощи и фрукты, чай и конфеты.
ИСТОЧНИК KP.RU