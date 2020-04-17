В школьных столовых Ноябрьска готовят новую партию продуктовых наборов

17 Апр 2020 2020-04-17T14:23:35+03:00

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В школьных столовых Ноябрьска идёт активная подготовка ко второй волне кампании по выдаче продуктовых наборов. 21 апреля начинается выдача продуктовых наборов на следующие 10 учебных дней. С заботой о детях работники комбината общественного питания формируют наборы, педагоги-волонтеры готовятся к их доставке.

Выдача будет производиться по графику, который доведут до каждого родителя через родительские чаты.

Фото: Администрация Ноябрьска

Департамент образования просит, в случае невозможности получения набора в школе, проинформировать об этом классного руководителя.

Напомним, продуктовые наборы готовят для учеников, получающих бесплатное питание в школах. Перечень продуктов составлен согласно рекомендациям СанПиН. В него вошло всё самое необходимое, чтобы родители дома смогли приготовить полноценный горячий обед своим детям: крупы, мясные консервы, хлеб, масло сливочное и растительное, овощи и фрукты, чай и конфеты.

ИСТОЧНИК KP.RU