2020-04-17T14:02:01+03:00
Происшествия

Убедительный лжесотрудник банка лишил надымчанку полумиллиона рублей

Аферист убедил женщину установить программу удаленного доступа к мобильному телефону
Анна Полякова
Поделиться:
Убедительный лжесотрудник банка лишил надымчанку полумиллиона рублейУбедительный лжесотрудник банка лишил надымчанку полумиллиона рублейФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

В Новом Уренгое возбудили уголовное дело о краже денег с банковского счета. Горожанка лишилась 567 тыс. рублей. 47-летняя женщина верила, что общается по телефону с сотрудником службы безопасности банка.

Под предлогом отмены операции по несанкционированному списанию денежных средств аферист убедил женщину установить программу удаленного доступа к мобильному телефону. После этого с ее банковских карт произошло списание 567 тыс. рублей. Только тогда она поняла, что попалась на уловку мошенника, и 16 апреля она обратилась в полицию.

Виновному за такое преступление грозит наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полиция рекомендует гражданам не совершать никаких действий по установке программ на мобильный телефон под диктовку неизвестных лиц, не переводить денежные средства неизвестным лицам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В школьных столовых Ноябрьска готовят новую партию продуктовых наборов
Убедительный лжесотрудник банка лишил надымчанку полумиллиона рублей
В Салехарде планируется веерное отключение электроэнергии
На реке Сыня режут лед, чтобы избежать подтопления сел
Ноябрян тревожит отсутствие запаха хлорки в подъездах
Ямалец несколько дней убивал подругу на глазах гостей
ДТП в Надыме: иномарка врезалась в опору системы видеонаблюдения
Ханымейские волонтёры за день обходят семьдесят адресатов
В Германию доставили первую партию оленьих субпродуктов
Перенос акции «Бессмертный полк» – 2020 на Ямале: какого числа пройдет и почему переносят
Перенос парада Победы 2020 на Ямале: какого числа пройдет и почему переносят
Ямальских студентов-медиков готовят к борьбе с коронавирусом
Ямальцы за три месяца «подарили» мошенникам 30 миллионов рублей
Погода на Ямале 17 апреля: потепление при юго-восточном ветре
Число заболевших коронавирусом на Ямале на 17 апреля 2020 года составило 95 человек
В Лабытнанги мошенник пытался заработать на выдуманной трагедии
Ноябрьск приводят в порядок после зимы
На Ямале распространяется фек о коронавирусе на Ен-Яхинском и Песцовом НГКМ