Убедительный лжесотрудник банка лишил надымчанку полумиллиона рублей
В Новом Уренгое возбудили уголовное дело о краже денег с банковского счета. Горожанка лишилась 567 тыс. рублей. 47-летняя женщина верила, что общается по телефону с сотрудником службы безопасности банка.
Под предлогом отмены операции по несанкционированному списанию денежных средств аферист убедил женщину установить программу удаленного доступа к мобильному телефону. После этого с ее банковских карт произошло списание 567 тыс. рублей. Только тогда она поняла, что попалась на уловку мошенника, и 16 апреля она обратилась в полицию.
Виновному за такое преступление грозит наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
Полиция рекомендует гражданам не совершать никаких действий по установке программ на мобильный телефон под диктовку неизвестных лиц, не переводить денежные средства неизвестным лицам.
ИСТОЧНИК KP.RU