Убедительный лжесотрудник банка лишил надымчанку полумиллиона рублей

17 Апр 2020 2020-04-17T14:02:01+03:00

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В Новом Уренгое возбудили уголовное дело о краже денег с банковского счета. Горожанка лишилась 567 тыс. рублей. 47-летняя женщина верила, что общается по телефону с сотрудником службы безопасности банка.

Под предлогом отмены операции по несанкционированному списанию денежных средств аферист убедил женщину установить программу удаленного доступа к мобильному телефону. После этого с ее банковских карт произошло списание 567 тыс. рублей. Только тогда она поняла, что попалась на уловку мошенника, и 16 апреля она обратилась в полицию.

Виновному за такое преступление грозит наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полиция рекомендует гражданам не совершать никаких действий по установке программ на мобильный телефон под диктовку неизвестных лиц, не переводить денежные средства неизвестным лицам.

ИСТОЧНИК KP.RU