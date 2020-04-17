2020-04-17T14:24:02+03:00
Общество

В Салехарде планируется веерное отключение электроэнергии

С 20 по 22 апреля в городе будут подключить новые стройплощадки
Анна Полякова
Поделиться:
В Салехарде будет проходить веерное отключение электроэнергии Фото: pixabay.comВ Салехарде будет проходить веерное отключение электроэнергии Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Салехарде с 20 по 22 планируется веерное отключение электроэнергии. В эти дни в городе будут подключить новые стройплощадки. Как пояснили в администрации ямальской столицы, несмотря на режим повышенной готовности, в Салехарде продолжается возведение жилых комплексов, школ, детских садов.

В утренние часы 20 апреля произойдёт отключение электричества в многоквартирниках в районе улиц Патрикеева – Шалгина, а также на участке между улицами Мира, Титова, Чубынина, Ямальская. На пересечении Патрикеева – Шалгина строители уже приступили к забивке свай двух трёхэтажных жилых домов, а в районе Титова – Мира – Ямальская укладывается фундамент для первого многоквартирного дома.

21 апреля с 14:30 до 18:00 без света будут жилые и промышленные объекты в районе 2-го отделения. В списке улицы Шалгина, С.Лазо, Деповская, Патрикеева, Игарская, Набережная, пер. Брусничный, мкр. 2 Первомайский, мкр. Теремки.

22 апреля с 09:30 до 12:30 будет произведено отключение электроэнергии на улицах: Чапаева, Геологов, Полярная, Чкалова, Восход. Это связано с масштабной стройкой на ул. Геологов. Как рассказали в мэрии, здесь летом будет сдан 24-квартирный дом и начато возведение ещё одного жилого помещения. Одновременно на ул. Восход идет подготовка свай.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В школьных столовых Ноябрьска готовят новую партию продуктовых наборов
Убедительный лжесотрудник банка лишил надымчанку полумиллиона рублей
В Салехарде планируется веерное отключение электроэнергии
На реке Сыня режут лед, чтобы избежать подтопления сел
Ноябрян тревожит отсутствие запаха хлорки в подъездах
Ямалец несколько дней убивал подругу на глазах гостей
ДТП в Надыме: иномарка врезалась в опору системы видеонаблюдения
Ханымейские волонтёры за день обходят семьдесят адресатов
В Германию доставили первую партию оленьих субпродуктов
Перенос акции «Бессмертный полк» – 2020 на Ямале: какого числа пройдет и почему переносят
Перенос парада Победы 2020 на Ямале: какого числа пройдет и почему переносят
Ямальских студентов-медиков готовят к борьбе с коронавирусом
Ямальцы за три месяца «подарили» мошенникам 30 миллионов рублей
Погода на Ямале 17 апреля: потепление при юго-восточном ветре
Число заболевших коронавирусом на Ямале на 17 апреля 2020 года составило 95 человек
В Лабытнанги мошенник пытался заработать на выдуманной трагедии
Ноябрьск приводят в порядок после зимы
На Ямале распространяется фек о коронавирусе на Ен-Яхинском и Песцовом НГКМ