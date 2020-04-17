В Салехарде планируется веерное отключение электроэнергии

17 Апр 2020 2020-04-17T14:24:02+03:00

С 20 по 22 апреля в городе будут подключить новые стройплощадки

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В Салехарде с 20 по 22 планируется веерное отключение электроэнергии. В эти дни в городе будут подключить новые стройплощадки. Как пояснили в администрации ямальской столицы, несмотря на режим повышенной готовности, в Салехарде продолжается возведение жилых комплексов, школ, детских садов.

В утренние часы 20 апреля произойдёт отключение электричества в многоквартирниках в районе улиц Патрикеева – Шалгина, а также на участке между улицами Мира, Титова, Чубынина, Ямальская. На пересечении Патрикеева – Шалгина строители уже приступили к забивке свай двух трёхэтажных жилых домов, а в районе Титова – Мира – Ямальская укладывается фундамент для первого многоквартирного дома.

21 апреля с 14:30 до 18:00 без света будут жилые и промышленные объекты в районе 2-го отделения. В списке улицы Шалгина, С.Лазо, Деповская, Патрикеева, Игарская, Набережная, пер. Брусничный, мкр. 2 Первомайский, мкр. Теремки.

22 апреля с 09:30 до 12:30 будет произведено отключение электроэнергии на улицах: Чапаева, Геологов, Полярная, Чкалова, Восход. Это связано с масштабной стройкой на ул. Геологов. Как рассказали в мэрии, здесь летом будет сдан 24-квартирный дом и начато возведение ещё одного жилого помещения. Одновременно на ул. Восход идет подготовка свай.

ИСТОЧНИК KP.RU