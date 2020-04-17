2020-04-17T12:47:51+03:00
Общество

На реке Сыня режут лед, чтобы избежать подтопления сел

Завершить работы на участке планируют к 20 апреля
Анна Полякова
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На Ямале идут противопаводковые мероприятия Фото: yanao.ruНа Ямале идут противопаводковые мероприятия Фото: yanao.ru
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На Ямале идут противопаводковые мероприятия. Об этом сообщили в департаменте природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО.

До 20 апреля планируется завершить работы по ослаблению льда на реке Сыня, которая имеет сложное русло в районе села Овгорт. Заторы во время ледохода могут привести к затоплению ближайших населённых пунктов паводковыми водами.

Место образования заторов на реке относительно постоянное, поэтому участок проведения работ определен заранее. Специалисты уже провели разбивку и расчистку территории, а также сделали ледомерную съёмку. Чтобы ослабить прочность льда мероприятия начали проводить с первых чисел апреля.

В соответствии с разработанным проектом машина делает ромбовидные разрезы в толще льда, общая протяженность пропилов составляет 12,36 км. В настоящее время выполнены пропилы общей протяженностью 7,380 км, что составляет 59,7 % от плановых показателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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