Ноябрян тревожит отсутствие запаха хлорки в подъездах

17 Апр 2020 2020-04-17T11:37:07+03:00

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Жители Ноябрьска обратились в главе администрации Алексею Романову с вопросом о дезинфекции подъездов. Как выяснилось, горожан волнует отсутствие запаха хлорки. Именно по этому признаку они судили об санобработке в жилых домах.

- Хочу пояснить, что дезраствор, который нашим управляющим организациям предоставляет «Энерго-Газ-Ноябрьск» безвозмездно, не имеет специфического запаха. Тем более, что многие управляющие компании проводят эти работы в утренние часы, - пояснил градоначальник.

Он уточнил, что согласно рекомендациям Роспотребнадзора ежедневно производится дезинфекция ручек, перил и почтовых ящиков.

Если управляющая компания игнорирует просьбы и не отвечает на вопросы, то по каждому конкретному случаю администрация города готова разбираться, заверил Алексей Романов, отметив, что для этого есть управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, энергетики и связи и Государственная инспекция жилищного надзора.

ИСТОЧНИК KP.RU