2020-04-17T11:37:07+03:00
Общество

Ноябрян тревожит отсутствие запаха хлорки в подъездах

Глава города заверил жителей, что обработка ведется тщательная
Анна Полякова
Поделиться:
Ноябрян тревожит отсутствие запаха хлорки в подъездах Фото: Администрация НоябрьскаНоябрян тревожит отсутствие запаха хлорки в подъездах Фото: Администрация Ноябрьска
Изменить размер текста:

Жители Ноябрьска обратились в главе администрации Алексею Романову с вопросом о дезинфекции подъездов. Как выяснилось, горожан волнует отсутствие запаха хлорки. Именно по этому признаку они судили об санобработке в жилых домах.

- Хочу пояснить, что дезраствор, который нашим управляющим организациям предоставляет «Энерго-Газ-Ноябрьск» безвозмездно, не имеет специфического запаха. Тем более, что многие управляющие компании проводят эти работы в утренние часы, - пояснил градоначальник.

Он уточнил, что согласно рекомендациям Роспотребнадзора ежедневно производится дезинфекция ручек, перил и почтовых ящиков.

Если управляющая компания игнорирует просьбы и не отвечает на вопросы, то по каждому конкретному случаю администрация города готова разбираться, заверил Алексей Романов, отметив, что для этого есть управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, энергетики и связи и Государственная инспекция жилищного надзора.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ноябрян тревожит отсутствие запаха хлорки в подъездах
Ямалец несколько дней убивал подругу на глазах гостей
ДТП в Надыме: иномарка врезалась в опору системы видеонаблюдения
Ханымейские волонтёры за день обходят семьдесят адресатов
В Германию доставили первую партию оленьих субпродуктов
Перенос акции «Бессмертный полк» – 2020 на Ямале: какого числа пройдет и почему переносят
Перенос парада Победы 2020 на Ямале: какого числа пройдет и почему переносят
Ямальских студентов-медиков готовят к борьбе с коронавирусом
Ямальцы за три месяца «подарили» мошенникам 30 миллионов рублей
Погода на Ямале 17 апреля: потепление при юго-восточном ветре
Число заболевших коронавирусом на Ямале на 17 апреля 2020 года составило 95 человек
В Лабытнанги мошенник пытался заработать на выдуманной трагедии
Ноябрьск приводят в порядок после зимы
На Ямале распространяется фек о коронавирусе на Ен-Яхинском и Песцовом НГКМ