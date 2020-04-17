Ямалец несколько дней убивал подругу на глазах гостей

17 Апр 2020 2020-04-17T10:55:49+03:00

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В Лабытнанги арестовали местного жителя, который несколько дней избивал подругу в присутствии гостей.

Выяснилось, что женщина распивала спиртные напитки в компании с 52-летним сожителем и его приятелями. Пьяный избранник периодически жестоко избивал подругу. 7 апреля мучитель последний раз истязал ее: вновь удары кулаками и ногами по различным частям тела. Когда состояние жертвы ухудшилось, мужчина был вынужден обратиться в службу скорой помощи.

36-летнюю женщину привезли в городскую больницу 7 апреля, однако спасти ее не удалось. Несмотря на оказанную ей квалифицированную медицинскую помощь женщина скончалась в результате черепно-мозговой травмы и разрыва селезенки.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовных дел продолжается, сообщили в СУ СКР по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU