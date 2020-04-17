2020-04-17T10:12:36+03:00
Происшествия

ДТП в Надыме: иномарка врезалась в опору системы видеонаблюдения

Водитель получил травмы
Анна Полякова
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ДТП в Надыме: иномарка врезалась в опору системы видеонаблюдения Фото: 89.mchs.gov.ruДТП в Надыме: иномарка врезалась в опору системы видеонаблюдения Фото: 89.mchs.gov.ru
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В Надыме водитель иномарки пострадал в ДТП на улице Полярная. Авария произошла 16 апреля около 20 часов 10 минут. Как сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО, автомобиль «Ниссан» врезался в опору системы видеонаблюдения, изрядно помявшись. По предварительной информации, водитель не справился с управлением. В результате он получил травмы.

Фото: Госавтоинспекция Ямала

Фото: Госавтоинспекция Ямала

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 7 ДТП, в результате которых травмирован один человек. С начала 2020 года в 1730 зарегистрированных ДТП погибли 16 человек и 153 травмированы, среди которых 12 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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