ДТП в Надыме: иномарка врезалась в опору системы видеонаблюдения

17 Апр 2020 2020-04-17T10:12:36+03:00

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В Надыме водитель иномарки пострадал в ДТП на улице Полярная. Авария произошла 16 апреля около 20 часов 10 минут. Как сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО, автомобиль «Ниссан» врезался в опору системы видеонаблюдения, изрядно помявшись. По предварительной информации, водитель не справился с управлением. В результате он получил травмы.

Фото: Госавтоинспекция Ямала

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 7 ДТП, в результате которых травмирован один человек. С начала 2020 года в 1730 зарегистрированных ДТП погибли 16 человек и 153 травмированы, среди которых 12 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU