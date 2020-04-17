Ханымейские волонтёры за день обходят семьдесят адресатов

17 Апр 2020 2020-04-17T09:01:50+03:00

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Ханымейцам, кто оказался заперт в четырёх стенах, помогают добровольцы. Всего в посёлке работают 12 добровольцев, с утра и нередко до самого вечера - волонтёры работают без выходных, курсируя по всему посёлку. В среднем, за день добровольцы доставляют всё необходимое по семидесяти адресам.

Волонтёры, проснувшись, в первую очередь заходят в группу соцсети, где уже оставлены заявки от жителей. Перчатки, маска, антисептик – обязательные атрибуты их экипировки.

- Мы как можно быстрее собираемся и выезжаем на свою работу. То есть берём заявку, адрес, где написан список продуктов либо лекарств, покупаем всё, подъезжаем к адресату, ставим возле двери пакет с продуктами или лекарствами, уходим. Звоним на их номер, сообщаем, что продукты доставлены, и они уже забирают, - рассказала ханымейский волонтёр Алина Полякова.

В Ханымее накануне при повторном обследовании свыше трёх сотен контактных местных жителей тесты у десяти из них выявили COVID-19. В общей сложности в посёлке зафиксировано 25 случаев коронавируса, сообщает администрация Пуровского района.

Заболевание у большинства ханымейцев протекает в легкой форме, либо бессимптомно. Тем не менее, практически все заболевшие из Ханымея сейчас проходят лечение в условиях стационара.

ИСТОЧНИК KP.RU