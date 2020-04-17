В Германию доставили первую партию оленьих субпродуктов

17 Апр 2020 2020-04-17T08:52:40+03:00

Из отходов от убоя на немецком предприятии будут готовить корма для животных

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Ямал наладил поставку отходов от убоя оленей в Германию. Немецкая компания купила у северян 15 тонн субпродуктов 3 категории. Груз доставлен покупателю накануне автомобильным транспортом.

Легкие, трахея и прочие субпродукты оленя, не пригодные в пищу человеку, на немецком предприятии будут перерабатывать на корма для животных.

Поставку осуществило ямальское предприятие «Сибирский олень». Сырье было получено на двух заготовительных комплексах муниципального предприятия «Ямальские олени» - в селе Яр-Сале и на фактории Юрибей. Немецкие заказчики изъявили желание приехать в округ в сезон заготовок оленины и поближе ознакомиться с производством.

- Качество товара покупатели оценили высоко, и в следующем году мы планируем увеличить объёмы поставок, - рассказал гендиректор ООО «Сибирский олень» Юрий Ермолаев.

Субпродукты 3 категории с этого года стали еще одной экспортной статьей, за счёт которой будут достигаться показатели нацпроекта. Напомним, для Ямала установлена планка к 2024 году нарастить объёмы экспорта до 6,1 млн долларов США. Увеличение планируется за счет непищевой продукции оленеводства, объёмы поставок мяса оленя повышать не планируется.

Ранее Ямал поставлял в страны Европы мясо и шкуры северного оленя. В этом году в Финляндию и Германию будет экспортировано около 400 тонн мяса оленя, поставки оленьих шкур составят 13 тысяч штук.

ИСТОЧНИК KP.RU