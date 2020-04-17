Перенос акции «Бессмертный полк» – 2020 на Ямале: какого числа пройдет и почему переносят
Жители Ямало-Ненецкого автономного округа в 2020 году смогут пройти по улицам региона в «Бессмертном полку» позже, чем обычно. Дата грандиозной акции переносится в связи эпидемиологической обстановкой в стране. Президент РФ Владимир Путин обратился к тем, кто каждый год выходил на это мероприятие, признавшись, что разделяет чувства соотечественников.
– Я выхожу в одном строю вместе с вами. Понимаю, что для нас именно 9 мая – День Победы. Эту дату невозможно перенести, мы и не будем этого делать, – сказал глава государства, отметив, что каждой семье в этот день будут чествовать своих героев. Он также выразил уверенность, что День Победы станет в этом году объединяющим для нашего народа.
Когда пройдут празднования – пока не сообщается. При этом Владимир Путин заявил, что они непременно состоятся, когда угроза коронавируса отступит.
Ранее «Комсомольская правда – Ямал» писала, что в автономном округе в этом году дата парада Победы, который уже много лет проходит 9 мая, переносится из-за пандемии, в условиях которой проводить такие мероприятия – большой риск.
ИСТОЧНИК KP.RU
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