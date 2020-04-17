Перенос парада Победы 2020 на Ямале: какого числа пройдет и почему переносят

17 Апр 2020 2020-04-17T07:39:05+03:00

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Парад Победы 2020 на Ямале пройдет не 9 мая, как принято уже много лет. В автономном округе, как и во всей России, в юбилейном году дата торжественного мероприятия перенесена дата. Коррективы внесла эпидемиологическая обстановка в стране, из-за которой введен режим самоизоляции. Он не предполагает проведение массовых мероприятий, да и просто выхода на улицу.

– До Дня Победы меньше месяца, и сейчас перед нами непростой выбор. Дата 9 мая для нас святая, и жизнь каждого человека бесценна. Риски, связанные с эпидемией, пик которой не пройден, еще чрезвычайно высоки. И это не дает мне право начинать подготовку к параду и другим мероприятиям, – сообщил сегодня президент Российской Федерации Владимир Путин.

В связи с этими обстоятельствами глава государства дал распоряжение изменить график и перенести подготовку к параду на Красной площади, отложить все массовые мероприятия в честь 75-летия Победы.

Мероприятие обязательно состоится, но о сроках президент говорить не стал. Редакция «Комсомольской правды» предполагает, что парад Победы может состояться 24 июня – именно в этот день прошел первый парад Победы в 1945 году.

ИСТОЧНИК KP.RU