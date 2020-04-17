Ямальских студентов-медиков готовят к борьбе с коронавирусом

17 Апр 2020 2020-04-17T07:25:52+03:00

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Навыки студентом медицинского профиля ямальских колледжей вскоре могут потребоваться в лечении ямальцев от коронавируса. Причина тому эпидемиологическая ситуация в регионе, сообщили в правительстве ЯНАО. Если возникнет необходимость у медицинских учреждений округа, ребята готовы прийти на помощь.

Подготовка студентов медицинских специальностей выпускных групп будет ускорена. К такому решению пришла группа Госсовета по противодействию распространению COVID-19. Студентамим преподали специальный курс по коронавирусной инфекции.

- Кроме этиологии, эпидемиологии, особенности клинической картины нового вируса, его диагностики и лечении, уделили внимание психологическим аспектам работы с пациентами, заражёнными данной инфекцией, - рассказала заместитель директора Ямальского многопрофильного колледжа. Тамара Токманцева.

В Ямальском многопрофильном колледже скорректировали учебный план. Студентов уже сейчас усиленно готовят к выпуску. Ребята отрабатывают практические навыки для аккредитации средних медработников, в эти дни сдают предзащиту выпускных квалификационных работ.

Практические навыки отрабатывают в развёрнутом на базе общежития помещении, куда приходят строго не больше двух человек. Предзащита выпускных квалификационных работ проводится с помощью видеоконференцсвязи. Часть студентов остались в общежитии, большинство из них выходят на связь из дома.

Только ЯМК по итогам этого учебного года выпустит 86 специалистов по профилю сестринское, лечебное и акушерское дело. Всего в округе готовятся пополнить ряды медиков в этом году 209 выпускников.

ИСТОЧНИК KP.RU