17 Апр 2020 2020-04-17T06:15:16+03:00

Ямальцы за три месяца «подарили» мошенникам 30 миллионов рублей Фото: Ольга Крыльцова

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За 3 месяца 2020 года ямальцы лишились более 30 млн рублей, поверив мошенникам работающим удаленным способом - через интернет или по телефону. Несмотря на размещенные в СМИ предупреждения, зарегистрировано более 246 такого рода краж и 335 фактов мошенничества в данной сфере.

Прокуратура ЯНАО напоминает, что банк никогда не будет спрашивать у клиента информацию о его счетах. Лица, предлагающие предлагающие перевести денежные средства на специально застрахованные счета, не являются сотрудниками банков, правоохранительных либо других органов власти России.

Когда неизвестные предлагают возмещение причиненного вреда за ранее совершенные преступления – речь идет о мошенничестве. Законом предусмотрены иные правовые механизмы, которые не предполагают каких-либо взносов и переводов от потерпевших.

В таких случаях нужно просто класть трубку и перезванивать по номеру телефона, который указан на задней стороне банковской карты, чтобы убедиться, что с вашими средствами все в порядке.

О подобных звонках следует незамедлительно сообщать в полицию. Такие факты тщательно проверяются в целях установления лиц, причастных к преступной схеме, и их привлечения к уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU